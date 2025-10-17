¿Cuáles son los requisitos para ingresar a la Fuerza Aérea Colombiana 2025? Costo, inscripción y más

La Fuerza Aérea Colombiana, hace parte de las Fuerzas Militares de Colombia, donde trabaja en conjunto con la Armada y el Ejército Nacional para el beneficio del pueblo, protegiendo el territorio Colombiano desde los aires. La institución invita a jóvenes colombianos a hacer parte de esta.

La oferta académica incluye cursos de oficial regular, suboficial regular, suboficial del cuerpo administrativo y suboficial extraordinario.

La inscripciones para este 2025 ya cerraron y se está a la espera de la nueva convocatoria, sin embargo, estos son los requisitos que debe tener en cuenta si desea presentarse.

Requisitos generales para postularse

Para iniciar el proceso de selección y postularse a cualquiera de los cursos de formación (Regular, Escalafonamiento o Administración), los aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos fundamentales establecidos en el Reglamento de Incorporación.

Entre los requerimientos básicos se encuentran:

Nacionalidad: Ser colombiano o acreditar la nacionalidad colombiana.

Antecedentes: No registrar antecedentes disciplinarios, penales o administrativos ante las autoridades competentes.

Condición Física: Mantener un Índice de Masa Corporal (IMC) entre 18 y 24.9 para el ingreso a las Escuelas de Formación.

Salud: Estar afiliado a una EPS durante el proceso de selección y hasta el ingreso a la Escuela.

Es fundamental que quienes estén interesados verifiquen todos los detalles del perfil requerido, los rangos de edad, y la documentación necesaria en la página institucional, ya que estos varían según la convocatoria. Por ejemplo, el Curso Regular de Oficiales (No. 102) amplió sus inscripciones hasta el 31 de julio de 2025, con ingreso previsto en enero de 2026.

¿Qué pasa con el ICFES?

Para los aspirantes a Cursos Regulares de Oficiales y Suboficiales, es decir, aquellos que ingresan como bachilleres para una formación de largo aliento (cuatro años para Oficiales y dos años para Suboficiales), el examen de Estado Saber 11 (ICFES) es un factor clave.

Si bien en 2020 hubo una suspensión temporal de este requisito debido a la emergencia sanitaria, los requerimientos actuales indican que se debe cumplir con promedios mínimos específicos.

Puntajes Mínimos Requeridos (Oficial Regular):

Promedio mínimo de 55 entre Matemáticas y Ciencias Naturales.

Promedio mínimo de 45 en Lectura Crítica.

Los aspirantes que se inscriban sin cumplir estos promedios o sin haber presentado la prueba, pueden iniciar el proceso, pero deberán presentar el examen Saber 11 nuevamente y entregar el resultado en los plazos estipulados por la FAC (generalmente, hasta la primera semana de noviembre del año en curso), o serán excluidos.

Costos del Proceso de Incorporación 2025

El proceso de selección de la FAC implica costos que el aspirante debe asumir, los cuales se dividen en dos categorías: inscripción y costos del proceso de selección mismo.

Costo de Inscripción:

Curso Regular de Suboficiales: No tiene costo

Cursos de Oficiales (Regular y Administrativo): $175.000

Costos del Proceso de Selección:

Estos son los valores asociados a las fases de evaluación, que incluyen pruebas psicofísicas y estudios de seguridad:

Exámenes Psicofísicos: Varían por sexo (Hombres: $1.367.321; Mujeres: $1.384.462

Prueba Psicológica: $69.000.

$69.000. Estudio de Seguridad y Poligrafía: $379.900.

Es importante destacar que, dado que las fases del proceso son paralelas, el dinero cancelado por concepto de inscripción o exámenes psicofísicos no será devuelto si el aspirante es excluido por no cumplir un requisito, como el puntaje ICFES o una condición médica no apta.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana busca seleccionar a los aspirantes más idóneos para formar oficiales y suboficiales en áreas técnicas aeronáuticas, seguridad y defensa. Los interesados deben tener en cuenta que el proceso es riguroso e incluye múltiples fases (examen intelectual, pruebas físicas, exámenes psicofísicos, estudio de seguridad y entrevista)

