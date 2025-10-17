Junta directiva de la Fiduprevisora le pide la renuncia a Magda Giraldo, ¿a quién nombrarán?

Magda Giraldo Parra, presidenta de la Fiduprevisora. Foto: Cuenta de X de la Fiduprevisora.

La junta directiva de la Fiduprevisora, conformada por cinco miembros, algunos del Gobierno y otros independientes, le pidió este viernes, 17 de octubre, la renuncia a Magda Giraldo, presidente de la entidad.

Esto se da tras una junta extraordinaria que se realizó en la mañana del 17 de octubre.

Giraldo fue nombrada en ese cargo del 31 de octubre de 2024.

Ella es abogada con maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Libre, especialista en Derecho Público e Internacional. Tiene más de 14 años de experiencia ocupando cargos directivos, como la Vicepresidencia del Fondo de Prestaciones, la Vicepresidencia de Desarrollo y Soporte Organizacional, y la Dirección del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG en Fiduprevisora.

Anteriormente, se desempeñó como asesora en la Dirección de Prestaciones Sociales del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, así como en el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, y en la Secretaría de Interior de la Gobernación de Quindío.

Según se ha mencionado, en su reemplazo llegaría Andrés Pabón, quien fue vicepresidente de la Fiduprevisora. No obstante, la decisión la debe tomar la junta, usualmente acompañada por una firma reclutadora.