Militar murió y otros tres quedan heridos por caída de helicóptero en Chile

Un oficial de la Fuerza Aérea de Chile murió y otros tres resultaron heridos luego de que el helicóptero en el que viajaban se accidentó en una remota zona del sur del país, informó el viernes 17 de octubre, la institución.

La aeronave, un MH-60M Black Hawk, despegó el jueves 16 de octubre, desde el aeródromo de Villa O’Higgins, situado a 1.800 km de Santiago, con destino a un refugio en Campos de Hielo Sur, una zona aislada de hielos continentales que Chile comparte con Argentina.

“La aeronave fue hallada con sus cuatro ocupantes en el interior, encontrándose tres con vida y lamentablemente uno de ellos fallecido”, afirmó la Fuerza Aérea en un comunicado.

La tarde del jueves la Fuerza Aérea informó que había perdido contacto con el helicóptero, por lo que se iniciaron las operaciones de búsqueda en las que también participó el Ejército.

El viernes fue avistado “el helicóptero que habría estado con algún grado de siniestro”, explicó la ministra de Defensa, Adriana Delpiano. Tres personas fueron encontradas “contusas” y el piloto de la nave falleció, agregó.

