Rusia afirmó haber tomado tres localidades ucranianas en Járkov y Dnipropetrovsk

Las fuerzas rusas tomaron tres localidades más en las regiones ucranianas de Járkov y Dnipropetróvsk, con lo que suman ocho en la última semana, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

Según Defensa, que publica todos los viernes un parte de guerra semanal, las fuerzas rusas capturaron un total de ocho localidades: además de las ya citadas ocuparon Bovovkaya Andrivka y Peschane en la región de Járkov; Alexíevka en Dnipropetrovsk; y Moskovskoe, Balagán y Novopávlivka en la anexionada región de Donetsk.

Estas últimas localidades se encuentran en el sector del frente aledaño a Pokrovsk, importante nudo logístico ucraniano que las fuerzas rusas intentan tomar desde hace más de un año y en estos momentos tratan de cercar, cortando las vías de abastecimiento de las fuerzas ucranianas.

