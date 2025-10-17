Rusia afirmó haber tomado tres localidades ucranianas en Járkov y Dnipropetrovsk
“Las tropas rusas liberaron las localidades de Pischane y Tije en la región de Járkov, así como Privolie, en la región de Dnipropetrovsk”, indicó en Telegram el mando castrense ruso.
Las fuerzas rusas tomaron tres localidades más en las regiones ucranianas de Járkov y Dnipropetróvsk, con lo que suman ocho en la última semana, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.
Según Defensa, que publica todos los viernes un parte de guerra semanal, las fuerzas rusas capturaron un total de ocho localidades: además de las ya citadas ocuparon Bovovkaya Andrivka y Peschane en la región de Járkov; Alexíevka en Dnipropetrovsk; y Moskovskoe, Balagán y Novopávlivka en la anexionada región de Donetsk.
- Lea también: Rusia consideraría “paso hostil” suministro de misiles estadounidenses Tomahawk a Ucrania
Estas últimas localidades se encuentran en el sector del frente aledaño a Pokrovsk, importante nudo logístico ucraniano que las fuerzas rusas intentan tomar desde hace más de un año y en estos momentos tratan de cercar, cortando las vías de abastecimiento de las fuerzas ucranianas.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles