El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este viernes, 17 de octubre, el director Tomás Corredor pasó por los micrófonos de W Sin Carreta y habló sobre su nueva película, ‘Noviembre’, un filme que revive uno de los capítulos más oscuros de la historia de Colombia: la Toma del Palacio de Justicia en 1985.

De acuerdo con Corredor, la historia se basa en un grupo de guerrilleros y civiles que quedan atrapados en un baño durante más de 27 horas, mientras ocurre la toma del Palacio de Justicia-

Una película que busca cerrar grietas

Por otra parte, el director mencionó que ‘Noviembre’ es una película humanista, capaz de cerrar la grieta entre los bandos y de unir a la sociedad.

“La historia nos la han contado desde dos lados, y hacer una película narrada desde el punto medio abre puertas”, señaló el director.

Asimismo, explicó que el baño en el que se desarrolla la historia llegó a reunir a 70 personas, convirtiéndose en una metáfora de Colombia.

“Es un lugar donde convergen personas de distintas clases sociales, posturas políticas y de todo tipo. La misma Colombia”, afirmó.

¿Cómo fue la producción de ‘Noviembre’?

El director contó que la idea de la película se le ocurrió hace más de 12 años.

“Ha sido un viaje lindísimo, un proceso largo de investigación, escritura y financiación. No tenía la intención de dar explicaciones, sino de contar una historia humana”, dijo.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause “Es una película humanista”: Tomás Corredor sobre ‘Noviembre’ 11:08 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Vea el programa: