“Quería evitar la explicación y la postura política”: Tomás Corredor sobre su película ‘Noviembre’

El director Tomás Corredor pasó por los micrófonos de La Hora de Regreso de W Radio este 19 de septiembre y habló de su película, ‘Noviembre’, un filme que habla de la toma del Palacio de Justicia de Bogotá en 1985.

Esta película cuenta con actores cómo Natalia Reyes y Santiago Alarcón y se estrenó en el Festival de cine de Toronto, estará disponible en las salas de cine del país el 2 de octubre. Muestra desde un punto diferente este hecho histórico que marcó la historia de Colombia

Corredor explica que para este tipo de filmes que tocan un hecho histórico se debe ser muy respetuoso de las familias, las personas desaparecidas, los que murieron, todos aquellos que estuvieron allí en carne propia.

El cineasta comentó que película lo encontró a él. El filme se narra desde un baño y los eventos de guerra dinamizan las acciones de los personajes adentro de este.

Remarcó que no espera en dejar un mensaje, sino abrir conversaciones y ese es su objetivo en esta oportunidad, cree que no es hablar desde las creencias y lo que se defiende personalmente, es plantear las cosas desde un punto más humanista.

Por lo que con esta quería evitar la explicación y la postura política, se encarga de recalcar los errores de la guerrilla M-19 y la brutalidad del Estado en la retoma del Palacio.

Está convencido que esta es una película que intensifica los poderes de la memoria y la historia, aunque él tiene sus propias creencias políticas y posiciones, este proyecto no fue guiado por eso, no quiere que se despierten pasiones, sino preguntas.

Por último, dijo que quería evitar lo visual del combate, la glorificación de esta en el género de guerra, por lo que al estar en un solo lugar se transmite la presión permanente.

Escuche la entrevista completa aquí:

