Así es ‘Uno, entre el oro y la muerte’, la película del director Julio Gaviria
El director comenta que con este largometraje “se van a entretener de principio a fin”.
Imagen de referencia. Foto: Getty Images
El director Julio Gavira pasó por los micrófonos de La Hora de Regreso de W Radio este 16 de septiembre y habló de su película, ‘Uno, entre el oro y la muerte’, un filme que retrata una realidad social y ambiental de Colombia.
El director comenta que con este largometraje “se van a entretener de principio a fin” pues es un género que no es muy común actualmente en Colombia, la historia sigue a una mujer llamada Esmeralda, interpretada por la actriz Marcela Mar, quien a medida que avanza el relato encuentra respuestas a la tragedia.
En la película se tratan problemáticas relacionadas con la explotación minera de multinacionales canadienses, no solo en Colombia, sino en muchos países del mundo. Fueron algunos de los detalles que compartió el cineasta.
Uno de sus objetivos con este filme es tratar de reconocer esta problemática, pues explica que es latente en Colombia y en toda Latinoamérica, “por encima del narcotráfico, está la minería“.
Para finalizar, enfatiza que es una película que no se encuentra en un género habitual para Colombia, lo cual lo enorgullece por lo que quiere que sea recordada cómo única, tanto por las 10.000 personas que ya la han podido ver como quienes la verán.
Escuche la entrevista completa aquí:
