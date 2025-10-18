Tres sitios sellados y más de treinta comparendos en Parque de los Hippies y Chapinero Central

En una acción articulada entre diferentes entidades distritales y la Policía Metropolitana se adelantó un operativo de recuperación del espacio público, movilidad e inspección, vigilancia y control en el Parque de los Hippies, uno de los sectores más concurridos de la localidad.

Como resultado del operativo se impusieron 34 comparendos y se inmovilizó una motocicleta.

Además, se ordenó la suspensión temporal de la actividad por cinco días a dos discotecas en los que se evidenció la presencia de menores de edad.

Además de esto, en el sector de la calle 52 se sello un establecimiento que servía de acopio de los conductores y en los que se tenía en funcionamiento equipos de apuestas que no están autorizadas.