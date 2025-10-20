“La cocaína es una excusa para mantener el presupuesto de una abultada burocracia federal”: Petro. Foto: Presidencia.

El presidente Gustavo Petro sigue defendiéndose de su homólogo norteamericano Donald Trump, quien lo acusó de ser el “líder del narcotráfico” y anunció la suspensión de ayuda financiera para Colombia.

Ante esta situación, el jefe de Estado aseguró que la política antidrogas de EE.UU. es “una estrategia fracasada”, que ha dejado un millón de muertos en América Latina y solo es una excusa para controlar Latinoamérica.

En la noche de este domingo, 19 de octubre, en su cuenta de X, Petro publicó un escrito en el que se refirió sobre la cocaína en Colombia, la política antidrogas de EE.UU. y la estrategia de Donald Trump.

En el inicio, el mandatario manifestó que “al ser Colombia el primer productor mundial de cocaína, sustancia prohibida por normas que no tienen mucho fundamento científico, el país ha vivido huracanes de violencia y dinero fácil”.

Tras esto, el jefe de la República señaló que Trump le permitió poner otra mirada en la agenda mundial de la política antidrogas y aseguró que “la cocaína solo es una excusa para mantener el presupuesto de una abultada burocracia federal y les permite el control militar de los ejércitos latinoamericanos y otras dependencias”.

Además, agregó que "es una política de control sobre Latinoamérica y sus recursos".

Seguido a esto, Petro afirmó que “la política antidrogas de los EE.UU., llamada la guerra contra las drogas, es una estrategia fracasada. Ha dejado un millón de muertos en América Latina y solo es una excusa para controlar a Latinoamérica”.

Ante esto, el mandatario recalcó que “en el Caribe caen misiles como en Gaza sobre lanchas de personas, que sean activas en el narco o no, tienen el derecho de vivir”.

“Si el estratega de Trump, para conseguir barato el petróleo de Venezuela, juntando la mal llamada guerra contra las drogas, a la búsqueda real del petróleo, es un doble fracaso”, añadió.

Por último, Petro dejó en claro que “fracasa la guerra contra las drogas porque nunca debió ser del dominio de policías y militares, sino de la salud pública”.

Además, señaló que también fracasa el petróleo porque si se sigue por su senda codiciosa, “se acaba la vida”.

He leído a Sony Thāng, en estas redes y sus tesis son compañeras de varias tesis que hemos expuesto al mundo desde Colombia, y tiene otra mirada sobre el debate mundial de las drogas en el mundo



Al ser Colombia el primer productor mundial de cocaína, sustancia prohibida por… https://t.co/WY3oBYDQkh — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 20, 2025

