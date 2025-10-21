🔴 Bayer Leverkusen vs. PSG: siga el minuto a minuto del partido por Champions League

Este martes, 21 de octubre, el Bayer Leverkusen recibe al Paris Saint-Germain por la tercera jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League.

El vigente campeón espera mantener su racha de triunfos tras ganar previamente 4-0 al Atalanta y 2-1 al FC Barcelona.

Entretanto, el conjunto alemán tendrá como objetivo cortar una racha de cuatro encuentros sin victoria en la máxima competición europea, buscando su primer éxito desde enero.

El encuentro se disputa en el Bay Arena en Leverkusen, Alemania.

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido a continuación:

