Capturan trece personas que intentaban robar una bodega textil en Fontibón, Bogotá

Bogotá

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá en articulación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), logró la captura en flagrancia de trece personas que intentaban robar una bodega de textiles ubicada en el sector de Granjas de Techo.

Durante labores de patrullaje, los uniformados observaron a dos personas en la parte externa de la bodega y evidenciaron que las guardas de seguridad estaban violentadas. Al notar la presencia policial, los hombres intentaron huir, por lo que los uniformados ingresaron al inmueble para verificar la situación.

Una vez entraron los Policías, encontraron a once personas que alistaban varios rollos de tela y materia prima con el propósito de robarlos, mientras que las dos personas ubicadas en el exterior serían las encargadas vigilar que no llegara la autoridad. En el lugar fue encontrado un inhibidor de señal, que al parecer sería empleado para interferir la comunicación y dificultar la reacción de las autoridades.

Finalmente, los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de hurto.