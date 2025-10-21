“Hay suficientes pruebas para demostrar en la Corte que Álvaro Uribe es el determinador”: víctimas

La audiencia se suspendió porque el nuevo apoderado judicial de Martínez, el abogado Miguel Ángel del Río, no asistió a la diligencia. Foto: Colprensa / ÁLVARO TAVERA( Thot )

Luego de que el Tribunal Superior de Bogotá revocara la condena de 12 años de prisión contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, las víctimas señalaron que cuentan con suficientes pruebas para demostrar que él sí habría sido el determinador de la presunta manipulación de testigos.

Lea también: Tribunal declaró inocente al expresidente a Álvaro Uribe Vélez y tumbó condena de 12 años de prisión

El abogado Miguel Ángel del Río, defensor de Deyanira Gómez, exesposa del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, señaló que acata el fallo de segunda instancia que absolvió al expresidente, pero indicó que tienen evidencias que demuestran que él sí fue el determinador.

En diálogo con W Radio, señaló que acudirán sin demora al recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

“Hay suficientes elementos materiales probatorios para establecer la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez como determinador y de Diego Cadena como instrumento de esa determinación. Por eso, acudiremos de manera inmediata al recurso extraordinario de casación para que sea allí, finalmente en la Corte Suprema de Justicia, donde se valore y finalmente se establezca lo que siempre hemos advertido como víctimas, la responsabilidad penal de Álvaro Uribe Vélez”, afirmó Del Río.

El penalista señaló que respeta la decisión judicial y que no pondrá en duda la administración de justicia.

“Vamos a respetar y a acatar las decisiones de la administración de justicia”.

No obstante, reconoció que no está de acuerdo con las consideraciones del fallo de segunda instancia, en el que se cuestionó la veracidad de los testimonios de Deyanira Gómez, su cliente, y del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.

“No estamos de acuerdo con las valoraciones fundamentalmente porque no se tuvieron en cuenta elementos materiales probatorios fundamentales. Se puso en entredicho la credibilidad de Deyanira Gómez y se cuestionó la credibilidad de Juan Guillermo Monsalve”, afirmó el penalista.