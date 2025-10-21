Radicaremos documentos que evidencian el cumplimiento: Andrés Carne de Res por decisión de la SIC

Bogotá

Luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio ordenara el cierre inmediato de los establecimientos Andrés D.C., en Bogotá, y Andrés Carne de Res, en Chía, “por graves riesgos en sus instalaciones eléctricas y de gas combustible”; el establecimiento emitió un comunicado asegurando que han cumplido con las modificaciones que se han sugerido para su funcionamiento.

“Hemos cumplido a cabalidad con todas las instrucciones impartidas por la entidad en relación con el mejoramiento de los sistemas de seguridad eléctrica y de gas. Las adecuaciones requeridas han sido ejecutadas en su totalidad y a satisfacción”, aseguraron.

Así las cosas, y según lo expuesto por Andrés Carne de Res se radicarán los documentos que acrediten los cambios hechos.

“El día de hoy será radicado ante la autoridad competente el soporte correspondiente, con el fin de avanzar en el levantamiento de la medida preventiva”, agregaron.

Por último, reiteraron su “compromiso con la seguridad, el bienestar de nuestros visitantes y la mejora continua de nuestras operaciones”.