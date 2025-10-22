Capturan a un hombre y a su pareja quiénes abusaban de su propio hijo en Bogotá

Bogotá

Uniformados de la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal hicieron efectiva la orden de captura contra un hombre de 40 años y una mujer de 35 años, señalados de cometer delitos sexuales en contra de un menor de 11 años.

Las investigaciones permitieron establecer que el hombre sería el padre del menor y, junto con su pareja sentimental, habrían sostenido relaciones sexuales con la víctima en repetidas ocasiones dentro de una vivienda ubicada en el sur de Bogotá.

De acuerdo con la información, el niño, quien vivía con su padre desde hacía dos años, presentó un cuadro de depresión. Ante esta situación, su madre decidió llevarlo al sicólogo, quien, tras conocer la situación del menor, alertó de inmediato a las autoridades.

Le puede interesar: Cámara aceptó renuncia irrevocable de Andrés Calle, capturado por el caso UNGRD

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez les dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado.