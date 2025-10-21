Vuelve y juega: Por tercera vez en una semana, capturan por robo a un hombre con brazalete del Inpec

Este martes 21 de octubre, uniformados de la estación de Policía de la localidad de Bosa, en Bogotá, lograron la captura de un hombre por robo.

Según la información proporcionada por las autoridades, los hechos se presentaron en sector de El Tropezón, cuando los uniformados fueron alertados por la central de radio sobre un posible robo a un establecimiento comercial. Inmediatamente, llegaron al lugar de los hechos, donde un grupo de personas estaba golpeando a un hombre.

De acuerdo con las personas que estaban en el lugar, el hombre –acompañado de otros– ingresó a un local y, mediante el uso de armas cortopunzantes, habrían robado unos elementos.

Así mismo, al requisar a la persona, le fueron hallados en su poder los elementos tecnológicos que minutos antes había sustraído de este lugar y los cuales estarían avaluados en un millón de pesos.

De igual manera, se pudo establecer durante el procedimiento que el hombre capturado, que tiene 28 años, portaba una tobillera electrónica en una de sus piernas y, actualmente, se encontraba con prisión domiciliaria por el delito de hurto.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito que se le atribuye.

