¿Cómo saber si fue designado como jurado de votación para este 26 de octubre? Link de consulta

Este domingo, 26 de octubre, se llevarán a cabo las consultas internas de partidos y movimientos políticos a nivel nacional. El objetivo de esta jornada de elecciones es que sean las mismas personas las encargadas de seleccionar a los candidatos (del partido o movimiento político de interés) para las elecciones del 2026.

De acuerdo con lo anterior, la Registraduría Nacional a través de bases de datos suministradas por empresas, instituciones educativas, entidades públicas, etc. Seleccionó a los jurados de votación de manera aleatoria.

Iván Cepeda y Carolina Corcho. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya) / (Colprensa - Lina Gasca) Ampliar

“Una vez consolidada esta información, se realiza un sorteo electrónico aleatorio a través de un software en el cual se designan los jurados de votación”, menciona la Registraduría en su página web.

Este sorteo se realizó con el fin de vigilar y organizar cada puesto de votación donde la ciudadanía acudirá a votar para elegir las consultas. Asimismo, dentro de las funciones de un jurado de votación están: atender e informar a los electores, manejar el material electoral de forma correcta, vigilar las urnas, llenar los formatos necesarios y hacer el conteo de votos.

¿Cómo consultar si es jurado de votación para este 26 de octubre?

Para consultar si fue elegido como jurado de votación, usted podrá hacerlo mediante dos opciones

La primera es asistiendo de manera presencial a cualquier sede de la Registraduría y allí podrá evidenciar la publicación del nombramiento. Para la segunda opción solo necesitará de una herramienta tecnológica y acceso a internet:

Ingrese a www.registraduria.gov.co

Dé clic donde dice ‘Electoral’.

Deslice hasta la sección de ‘Trámites y Servicios’.

Selecciones la opción de ‘Consulta jurado de votación’.

Digite su número de documento de identidad en el espacio correspondiente.

De aceptar en ‘No soy un robot’ y clic en el botón que dice ‘Consultar’.

Por último, deberá aparecer un anuncio que le informa si ha sido designado o no como jurado de votación.

¿De cuánto es la multa que debe pagar por no ir como jurado de votación?

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ciudadanos que sin justa causa no desempeñen sus funciones como jurado o las abandonen, tendrán como consecuencia “la destitución del cargo que desempeñan si son servidores públicos. De no serlo, les corresponderá una multa equivalente hasta 10 salarios mínimos legales vigentes ($14.235.000)”.

¿Cómo puede ser exonerado de ser jurado de votación?

De acuerdo con la página web de la Registraduría, solamente se exime en cinco casos a una persona de ser jurado de votación:

Enfermedad: estará libre de sanciones siempre y cuando presente su certificado médico, expedido bajo la gravedad de juramento.

estará libre de sanciones siempre y cuando presente su certificado médico, expedido bajo la gravedad de juramento. Fallecimiento de un familiar de primer grado de consanguinidad: se acreditará con el certificado de defunción.

se acreditará con el certificado de defunción. Por la edad (menor de 18 años o mayor de 60 años): estará exento con la presentación de su documento de identidad.

estará exento con la presentación de su documento de identidad. No estadía en el municipio o ciudad donde fue designado como jurado: se acredita con la certificación de vecindad expedida por el alcalde o autoridad competente del lugar donde se reside.

se acredita con la certificación de vecindad expedida por el alcalde o autoridad competente del lugar donde se reside. Embarazo: deberá recurrir a su EPS y solicitar una certificación que garantice que se encuentra en una situación de incapacidad o de riesgo.

