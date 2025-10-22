Este 22 de octubre será la audiencia contra el alcalde Galán en CNE: avanza proceso de revocatoria

Bogotá

Para este miércoles, 22 de octubre a las tres de la tarde, el Consejo Nacional Electoral citó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán a una audiencia pública para escuchar los argumentos de la defensa ante una solicitud de revocatoria de mandato.

La iniciativa de revocatoria fue impulsada por el concejal de la Colombia Humana, Jairo Avellaneda, hace un mes argumentando que Bogotá vive una “catástrofe sanitaria y administrativa”.

“Galán ha fallado estrepitosamente; su ineficiencia es evidente y se requiere la revocatoria para restaurar la dignidad de Bogotá”, dijo Avellaneda en su momento.

El tema de seguridad, también fue argumento para impulsar la revocatoria.

“El alcalde Galán duerme en materia de seguridad, duerme en materia de residuos, duerme en materia de movilidad, le digo a mis compañeros y a la bancada de oposición que hace su trabajo juicioso, que dejemos las palabras y debates y pasemos a los hechos, e iniciemos un proceso de recolección de firmas para una revocatoria de esta administración tan nefasta”, agregó el concejal Avellaneda, convocando a la ciudadanía a respaldar esta demanda impostergable.