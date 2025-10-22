Petro acudirá a justicia de EE.UU. luego de que Trump lo llamara matón: “Me defenderé judicialmente”

Banderas de EE.UU. y Colombia, Donald Trump y Gustavo Petro. Fotos: Getty Images / (Photo by Sarah L. Voisin/The Washington Post via Getty Images) / (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)

El presidente Gustavo Petro respondió a las más recientes declaraciones de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien volvió a señalarlo públicamente calificándolo de “matón” y advirtiendo, al tiempo, que “más le vale cuidarse” o tomarán “acciones muy serias contra él y su país”.

A través de su cuenta en X, Petro anunció que acudirá a la justicia estadounidense para defenderse de lo que calificó como calumnias lanzadas por “altos funcionarios” en el territorio de Estados Unidos.

“Me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense”, escribió el mandatario colombiano.

El jefe de Estado afirmó, además, que siempre estará “en contra de los genocidios y asesinatos del poder en el Caribe” y subrayó que, pese a los ataques, Colombia seguirá cooperando con la sociedad norteamericana en la lucha contra el narcotráfico.

“Cuando requieran nuestra ayuda para luchar contra el narcotráfico, la sociedad estadounidense la tendrá. Lucharemos contra los narcotraficantes con los estados que quieran nuestra ayuda”, añadió Petro.

El presidente Donald Trump, desde la Casa Blanca, anunció que Estados Unidos corta, a partir de este miércoles, 22 de octubre, toda ayuda económica a Colombia.

En su discurso, el mandatario estadounidense arremetió contra Petro acusándolo de “matón” y de ser “un mal” hombre que “produce droga”.

“Es un matón y un mal tipo. Es un tipo que produce mucha droga. A partir de hoy, acabamos de suspender todos los pagos a Colombia, al país, Colombia (...) No, llegamos a un acuerdo. Llegamos a un acuerdo con él, pero no, es un matón y un mal tipo y, ha lastimado mucho a su país. Lo están haciendo muy mal”, recalcó Trump.

