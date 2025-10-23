Cómo votar en la consulta del Pacto Histórico 2025 este 26 de octubre: Tarjetón, candidatos y más

La Registraduría Nacional del Estado Civil ratificó la realización de la consulta popular e interpartidista del Pacto Histórico, programada para el domingo 26 de octubre de 2025.

Este mecanismo democrático tiene como finalidad principal la selección de los candidatos de esta coalición a la Presidencia de la República, de cara a los comicios de 2026.

Lea aquí: Pacto Histórico anuncia recursos jurídicos para mantener en firme su consulta interna

La jornada se lleva a cabo en la fecha establecida en el Calendario Electoral fijado mediante la Resolución 7958 de julio de 2025. La confirmación definitiva de la realización de la consulta se dio el 8 de octubre, luego de que los partidos solicitantes, ratificaran su intención e inscribieran a sus precandidatos dentro del plazo legal, que cerró el 26 de septiembre de 2025.

Este es el tarjetón para la consulta del Pacto Histórico:

¿Quiénes compiten en el tarjetón?

Aunque inicialmente se había anunciado un trío de aspirantes, el panorama cambió recientemente:

Iván Cepeda

Carolina Corcho

El precandidato Daniel Quintero anunció su retiro el 15 de octubre, argumentando que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ofreció las garantías suficientes al concebir el proceso como una consulta interpartidista y no como una consulta interna.

Según Quintero, este cambio en las reglas podría impedirle participar en una eventual consulta en el Frente Amplio en marzo de 2026.

¿Cómo votar en la consulta del Pacto Histórico?

Dado que esta es una consulta abierta o popular, cualquier ciudadano inscrito en el censo electoral tiene la posibilidad de participar. Para ejercer el derecho al voto de manera efectiva, es necesario tener en cuenta los siguientes puntos logísticos:

Lugar de votación y tarjetón

Los ciudadanos solo podrán votar en el puesto donde tengan registrada su cédula de ciudadanía. Una vez en la mesa, el votante debe solicitar expresamente la tarjeta electoral de la consulta del Pacto Histórico a los jurados.

Separación de votos

El tarjetón de esta consulta deberá ser depositado en una urna distinta y separada de las urnas de elecciones ordinarias, asegurando la claridad del proceso.

Restricciones y consecuencias

El resultado de esta jornada es vinculante para los partidos que la solicitaron, lo que implica que los candidatos que participen y no resulten elegidos tienen prohibido postularse a otro cargo de elección popular.

La realización de estas consultas representa un despliegue logístico cuyo costo es financiado por el Estado.

Un dato de interés para los votantes es que, al realizarse esta consulta en una fecha diferente a una elección ordinaria, los ciudadanos participantes no recibirán el certificado electoral. La Registraduría avanza con la organización para garantizar que la jornada se desarrolle con la logística necesaria, incluyendo la publicación de la lista de jurados de votación que debe estar lista para el 16 de octubre de 2025.

Escuche W Radio en vivo: