Gobierno Trump se siente “seguro y positivo” sobre cese al fuego tras reunión de Rubio con Netanyahu

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró al término de su encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que la Administración estadounidense se siente “con seguridad” y “positiva” respecto al acuerdo de alto el fuego en Gaza, aunque incidió en que aún existen “obstáculos importantes”.

“Nos sentimos seguros y positivos con el progreso que se ha hecho, también tenemos claros los desafíos”, aseguró Rubio, quien aseguró que el desarrollo del acuerdo es una de las principales prioridades del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Rubio tildó de “increíble” el progreso del acuerdo en la última semana, aunque “hay más trabajo por hacer y quedan logros a conseguir más adelante”.

Netanyahu, por su parte, dio la bienvenida al secretario de Estado, destacando las visitas previas del vicepresidente de EE.UU., JD Vance; del enviado de la Casa Blanca en Oriente Medio, Steve Witkoff; y del yerno de Trump, Jared Kushner, en los últimos días.

“Afrontamos días del destino. Queremos avanzar en la paz. Seguimos teniendo desafíos de seguridad, pero creo que podemos trabajar juntos para afrontar los retos y alcanzar las oportunidades”, dijo por su parte Netanyahu.

Rubio sigue a Vance, Witkoff y Kushner en las visitas en representación de la Administración estadounidense para evaluar la implementación del alto el fuego y reunirse con las autoridades de cara a su evolución.

El Gobierno de Hamás en Gaza denuncia decenas de violaciones por parte de Israel del acuerdo, con numerosos tiroteos contra gazatíes que cruzaron al área en el que aún están apostadas las tropas israelíes, en los que más de 40 personas han perdido la vida.

Además, tras una escaramuza entre las tropas israelíes y presuntos combatientes islamistas en el sur de Gaza el domingo de la que Hamás e Israel se culpan mutuamente, el Gobierno israelí decidió bombardear durante esa jornada Gaza, matando al menos a 45 palestinos, según el Ministerio de Sanidad del enclave.

Hamás, por su parte, debe devolver aún los cadáveres de 13 rehenes que siguen en el enclave para que el acuerdo pueda seguir avanzando.

