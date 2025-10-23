Ministro de Exteriores israelí: Israel está comprometido con avanzar en el plan de Trump

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, agradeció este jueves la visita del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y aseguró que Israel “está comprometido con trabajar hacia el éxito del plan del presidente (estadounidense, Donald) Trump”.

“Hay dificultades, pero estamos haciendo y seguiremos haciendo todo lo que podamos para trabajar en pro del éxito. Es imprescindible respetar el acuerdo”, aseveró Saar durante una rueda de prensa junto a su homóloga albanesa, Elisa Spiropali, en Jerusalén.

El líder de la diplomacia israelí insistió en que el grupo islamista Hamás está “retrasando lentamente la devolución (de cuerpos de rehenes) para retrasar la segunda fase del desarme”, en referencia al llamamiento para que el grupo deje las armas como estipula el acuerdo.

Durante las negociaciones del alto el fuego, Hamás advirtió a los mediadores que no tenía en su poder todos los cuerpos de los cautivos, algo conocido por todas las partes en el momento de la entrada en vigor de la tregua.

Desde entonces, el grupo islamista ha devuelto 15 cadáveres, mientras otros 13 siguen en la Franja. Su brazo armado, las Brigadas Al Qasam, anuncia casi a diario que devolverá un cuerpo, o en ocasiones dos, asegurando que han sido exhumados el mismo día de su entrega.

“Hamás y la Yihad Islámica deben deponer las armas. Gaza debe dejar de ser una amenaza para Israel y sus ciudadanos. Este es el núcleo del plan de Trump. No transigiremos en este punto. No se tolerarán los ataques de Hamás contra nuestras fuerzas”, afirmó Saar.

