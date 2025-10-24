Colombia es nominada en 12 categorías a los World Travel Awards 2025, ¿cómo votar?

Colombia

Tras obtener importantes premios en la edición Suramérica 2025 de los World Travel Awards, Colombia vuelve a brillar en la escena internacional, esta vez al recibir 12 nominaciones en diversas categorías, reflejando el crecimiento del país como un destino competitivo, diverso y sostenible. Adicional, en la 32ª versión de estos prestigiosos galardones al turismo mundial, ProColombia fue nominada en la categoría Mejor Oficina de Promoción Turística del Mundo, reconocimiento que resalta su labor en la proyección internacional del país y en la consolidación de la marca “Colombia, el país de la belleza”.

Carmen Caballero Villa, presidenta de ProColombia, menciona: “Estas nominaciones reflejan el esfuerzo articulado de las regiones y del sector turístico colombiano por consolidar un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad y la promoción internacional. Invito a todos los colombianos a votar por el país y por ProColombia en estos galardones, que exaltan lo mejor de nuestra oferta ante el mundo”.

¿Cómo votar por Colombia en los World Travel Awards 2025?

Para participar en estos premios, los colombianos deben ingresar al sitio www.worldtravelawards.com, dar clic en el botón de “votar” y registrarse o iniciar sesión en caso de tener una cuenta. Luego, ubicar las 12 categorías en las que compite Colombia:

Mejor Aeropuerto del Mundo: Aeropuerto Internacional El Dorado, Bogotá

Mejor Destino de Playa: San Andrés

Mejor Destino de Viajes de Negocios: Bogotá

Mejor Destino de Ciudad: Bogotá

Mejor Destino Culinario: Colombia

Mejor Destino Cultural de Ciudad: Barranquilla y Cali

Mejor Destino de Festivales y Eventos: Barranquilla

Mejor Destino Verde: Colombia

Mejor Destino para Lunas de Miel: Cartagena

Mejor Oficina de Promoción Turística: ProColombia

Mejor Centro de Reuniones y Conferencias: Centro de Convenciones Ágora, Bogotá

Mejor Puerto de Cruceros: Puerto de Cartagena

Es importante recordar que las votaciones estarán abiertas hasta el próximo domingo 26 de octubre, según lo mencionado por la página oficial de los premios.

“Colombia, el país de la belleza” se consolida como referente para la región

Estos reconocimientos internacionales que llenan de orgullo a todo un país se suman a los múltiples logros obtenidos en la versión Suramérica 2025 de los World Travel Awards, donde Colombia fue galardonada como Mejor Destino Juvenil y ProColombia recibió el título de Mejor Oficina de Promoción Turística de Suramérica. Asimismo, Bogotá fue reconocida por contar con el Mejor Aeropuerto (El Dorado) y el Mejor Centro de Convenciones y Reuniones (Ágora), Cartagena ganó como Mejor Puerto de Cruceros y Mejor Destino para Lunas de Miel, mientras que Boyacá fue elegido Mejor Destino Regional de Sudamérica.

Con estas nominaciones y galardones, Colombia reafirma su papel como líder turístico a nivel mundial, fortaleciendo su imagen como un destino que combina belleza natural, hospitalidad y sostenibilidad.