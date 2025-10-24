Ejército capturó a presunto integrante de disidencias e incautó drogas durante combates en Meta

Este 24 de octubre, el Ejército Nacional sostuvo combates contra integrantes de la Estructura Marco Aurelio Buendía del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc, tras lo cual se logró la incautación de 38 paquetes de clorhidrato de cocaína.

El hecho ocurrió en la vereda San Pedro del municipio de Puerto Rico, en el departamento del Meta, donde soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 11 iniciaron la maniobra para realizar una operación militar.

Al notar la presencia de las tropas, integrantes de este grupo huyeron en vehículos disparando contra los uniformados, por lo que se dio lugar a un combate.

Lea también: Ejército adelanta operación contra el testaferrato a nivel nacional

En el lugar fue capturado un integrante de la red de apoyo de la estructura Marco Aurelio Buendía, del Bloque Jorge Suárez Briceño. Esta persona se encontraba custodiando el depósito donde se hallaron 38 paquetes sellados, los cuales dieron positivo como clorhidrato de cocaína tras la prueba realizada por la Policía Nacional.

Este sujeto fue capturado y evacuado junto con el material decomisado vía aérea con el apoyo de la Aviación del Ejército Nacional hasta San José del Guaviare, donde fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Escuche W Radio en vivo: