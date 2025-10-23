Ejército captura al segundo cabecilla de finanzas del GAO-r Joaquín González

En la vereda Tolda Vieja, del municipio de Roncesvalles, soldados del Gaula Militar Tolima, de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, capturaron a alias ‘Arley’ o el Paisa, del grupo armado organizado residual Frente Joaquín González, quien sería el segundo cabecilla y jefe de finanzas.

El actuar criminal se adelantaba en los municipios de San Antonio, Roncesvalles, Rovira, Cajamarca, Valle de San Juan y veredas de la ciudad de Ibagué.

Desde hace un año, este sujeto habría sido seleccionado por el cabecilla alias Calarcá, desde el departamento del Meta, para que asumiera el recaudo de las economías ilícitas de alias Cancharino, muerto en desarrollo de operaciones militares.

Alias ‘Arley’ o el ‘Paisa’ recaudaba mensualmente 800 millones de pesos, y tenía la directriz del máximo cabecilla del GAO-r, alias ‘Calarcá’, de enviar el 70 % de este dinero al departamento del Meta, permitiéndole fortalecer sus finanzas, músculo financiero, compra de armas, adoctrinamiento y constreñimiento de nuevos integrantes para el fortalecimiento del Bloque Jorge Suárez Briceño.

Este segundo cabecilla que delinquía en el suroccidente y centro del Tolima había seleccionado como área base las veredas de Santa Elena, la Morena, Tolda Vieja, Topacio y Playarrica, donde citaba a los diferentes gremios para pagar su cuota extorsiva, algunos semanal y otros mensualmente.