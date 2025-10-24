“Ha sido un año loco, estamos emocionados de volver”: Mike Shinoda, líder de la banda Linkin Park

En diálogo con La Hora del Regreso, el músico estadounidense Mike Shinoda, líder de la agrupación Linkin Park, habló a propósito de su visita a Colombia para el concierto del próximo 25 de octubre y aseguró que 2025 “ha sido un año loco” y que están “emocionados de volver” a tocar en el país.

Sobre su más reciente trabajo discográfico, titulado ‘From Zero’, Shinoda se refirió a la nueva versión de la banda con Emily Armstrong tras la muerte de su líder y vocalista principal Chester Bennington, en 2017.

“Al principio estuvimos quietos algunos años y, en un momento, comenzamos a hablar (entre los integrantes de la banda). La idea no era reiniciar Linkin Park o ver si salía un espectáculo o un álbum, sino ver si había algo (…) apareció Emily y en un momento se nos hizo evidente que ella era la adecuada”, relató.

Sobre la incorporación de Armstrong en la agrupación, Shinoda aseguró que “buenas voces hay muchas y tuvimos un montón de sesiones de grabación”, tras lo cual se dieron cuenta de que “al salir de gira, un concierto solo dura dos horas, pero en carretera, se está mucho tiempo hablando con la gente; más vale que esa persona caiga bien”.

Así, la llegada de la vocalista ocurrió en medio de un evento en homenaje a Bennington, llamado Celebration of Life, donde la escucharon cantar: “A ella la sugirieron, pero llegó tarde y no hubo cómo incluirla, porque ya estábamos ensayando las canciones. Posteriormente, tuvimos muchas sesiones con los músicos y las canciones, y tuvimos una oportunidad con ella; supimos que es una persona muy divertida”.

Sobre la materialización de este nuevo proyecto musical, el líder de la banda aseguró que, tras la incorporación de Armstrong, ellos tenían claro que, lo que a ellos les gusta, por lo general a la gente también.

“Algo muy inspirador en nuestros fanáticos es que, cuando producimos música, suele conectarse con ellos. No sé qué es, pero así es como funciona en Linkin Park”, afirmó.

En cuanto a la gira y el hecho de que Armstrong entonara en vivo las canciones clásicas de la banda, Shinoda aseguró que fue un reto porque ella ha contado que Hybrid Theory ha sido un disco importante para vida.

En cuanto a la resignificación de las canciones anteriores de Linkin Park tras la muerte de Bennington, Shinoda aseguró: “Algunas canciones sí tienen un significado diferente, la mayoría no. Estoy feliz porque podemos tener a una cantante capaz y respetuosa de las canciones de Linkin Park, que se sube a la tarima no sólo respetando a la agrupación en su interpretación, sino también con una voz que lo da todo”.

“Chester era un tipo excepcional como persona y también una voz excepcional. Emily también es una voz excepcional y es una buena persona; es un tema de internet el escoger entre uno y otro, pero no es así, uno puede tener a los dos”, concluyó.

Escuche esta entrevista en La Hora del Regreso:

