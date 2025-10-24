“Suspender un sistema preventivo es ir contra la vida humana”: Petro tras decisión de Consejo de Estado

Tras la suspensión por parte del Consejo de Estado del decreto mediante el cual se modificó unilateralmente la estructura del sistema de salud, el presidente de la República, Gustavo Petro, rechazó la decisión.

Por eso, Petro escribió en su cuenta en la red social X: “Lo digo con todas las letras: suspender un sistema preventivo en un país es ir contra la vida humana (…) La ley ordena un sistema preventivo para Colombia”.

Sin embargo, el Consejo de Estado tomó la decisión al considerar que tal decreto representaría una vulneración y usurpación de las funciones legislativas del Congreso de la República.

Por su parte, el representante Andrés Forero, dijo que el Gobierno se extralimitó al regular elementos estructurales del Sistema de Seguridad Social en Salud, ya que esto es función del Congreso de la República.

“El Consejo de Estado acogió mi solicitud de medidas cautelares y suspendió el Decreto 0858 de 2025. Es una buena noticia y un alivio para los colombianos que el ‘plan b’ o reforma a la salud vía decreto se haya empantanado”, indicó.