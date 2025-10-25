Vuelven a abrir los restaurantes Andrés Carne de Res en Bogotá y Chía

En diálogo con La W, el empresario Andrés Jaramillo habla a propósito de los 40 años de Andrés Carne de Res.

Tres días después de la orden de la Superintendencia de Industria y Comercio de cerrar los restaurantes Andrés DC, en Bogotá, y Andrés Carne de Res, en Chía, la empresa de alimentos informó que desde este viernes en la noche vuelven a operar.

“Esta noche, ambas sedes tendrán habilitado únicamente el servicio de bar. A partir de mañana, todas las operaciones —incluyendo cocina y bar— volverán a funcionar con completa normalidad”, señaló la empresa en un comunicado.

A ello agregó que cumplió con todo lo ordenado por la SIC.

“Hemos cumplido satisfactoriamente con todos los requerimientos de la Superintendencia de Industria y Comercio, reafirmando así nuestro compromiso con la seguridad de nuestros trabajadores y comensales, y con la mejora continua de nuestras operaciones”, resaltó.

Por ello, aseguró que “a partir de hoy, se restablecen las operaciones en nuestras sedes de Bogotá, Andrés DC, y de Chía, Andrés Carne de Res”.

Finalmente, agradeció la solidaridad y el respaldo “de nuestros comensales, amigos y aliados durante este proceso”.

Recordemos que la SIC ordenó el cierre tras detectar “incumplimientos graves que representan riesgos inminentes para la vida, la salud y la seguridad de los consumidores, trabajadores y visitantes”.

“Se detectaron deficiencias críticas en las instalaciones eléctricas y de gas combustible, entre ellas conductores eléctricos expuestos a daños físicos, deficiencias en tableros de distribución, ausencia de sistemas de protección contra sobrecargas, falta de ventilación adecuada en zonas con presencia de gas combustible, uniones sin protección anticorrosiva y ausencia de dispositivos de seguridad exigidos por los reglamentos técnicos”, afirmó la entidad el martes.