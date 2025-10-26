Petite Lorena, la humorista que con su comedia explica qué es ser mujer en el siglo XXI

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Petite Lorena, la humorista canaria que hace reír hablando de las exigencias del siglo XXI

Desde las Islas Canarias, Lorena se convirtió en la voz de una generación de mujeres que aprendió a reírse de la perfección. Ya lleva más de 20 años de carrera y en sus shows, llenos, habla con una mirada crítica y con complicidad sobre los retos que tienen las mujeres a día de hoy.

“Nos exigen ser las más flacas, las más exitosas, las mejores madres y esposas, y aún así, sonreír”, explicó. En sus espectaculos Lorena mezcla el humor y la verdad, incluso añadiendo sus propias inseguridades, como la de las canas que tuvo que dejarse debido a una alergia.

“La vida me arrinconó, pero decidí aceptarme y mostrarme tal cual como soy”, dijo, tras declarar que la clave de la vida está en disfrutar, reír y que las personas no se exijan tanto, “La libertad de las mujeres tiene que estar en hacer lo que nosotras queramos”, concluyó.

Escuche la entrevista aquí:

