Petro denunció “desastre” de la Registraduría durante jornada de votación del Pacto Histórico

El presidente Gustavo Petro denunció este domingo fallas graves en el sistema de la Registraduría durante la jornada electoral del Pacto Histórico, en la que se eligen candidatos al Congreso y otros cargos del movimiento político.

A través de su cuenta en X, el mandatario señaló que el programa de sistemas de la entidad “se cae o lo sabotean”, lo que, según él, ha dejado sin posibilidad de votar a buena parte de la ciudadanía.

“Desastre de la Registraduría, de su programa de sistemas que se cae o lo sabotean, deja sin votar a la ciudadanía. Incumplieron: eran 13.000 puestos y hay 9.000”, escribió Petro.

Pese a las irregularidades que denunció, el jefe de Estado destacó la respuesta de los ciudadanos que han acudido masivamente a las urnas: “Pero la gente sale en avalancha a votar por la democracia y la paz de Colombia”, añadió.

Petro ejerció su derecho al voto más temprano en la jornada y reiteró su respaldo al proceso interno del Pacto Histórico.

#NoticiaW | El presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) ejerció su derecho al voto en la consulta popular del Pacto Histórico. “Adelante, con toda”. pic.twitter.com/D4Ij4buimG — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 26, 2025

