Alcaldía de Bogotá anunció cortes de luz este 28 de octubre: lista de barrios y horarios

Bogotá

La Alcaldía de Bogotá anunció este lunes que el martes, 28 de octubre, algunos barrios de Bogotá tendrán, temporalmente, cortes de luz.

Según mencionó la entidad, los cortes se deben a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía.

Adicionalmente, en Chía, municipio de Cundinamarca, también se tendrán cortes de luz.

En W Radio le contamos las horas y los barrios que tendrán esta novedad.

¿Cuáles barrios de Bogotá tendrán cortes de luz este 28 de octubre? Conozca las localidades afectadas

Según el distrito, estos son los barrios que tendrán cortes de luz este martes, 28 de octubre.

Localidad de Antonio Nariño

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 16 sur a la calle 18 sur entre la carrera 25 a la carrera 27 – Barrio Restrepo Occidental.

Localidad de Chapinero

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 13 a la carrera 15 entre la calle 84 a la calle 87 – Barrio La Cabrera.

Localidad de Engativá

Desde las 8:45 a. m. hasta las 4:15 p. m. De la calle 62 a la calle 64 entre la carrera 104 a la carrera 106 – Barrio El Muelle.

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 73 a la carrera 75 entre la calle 79 a la calle 82 – Barrio El Minuto de Dios.

Localidad de Fontibón

Desde las 8:30 a. m. hasta las 1:30 p. m. De la carrera 95 a la carrera 97 entre la calle 24 a la calle 26 – Barrio Puerta de Teja.

Localidad de Kennedy

Desde las 6:45 a. m. hasta las 5:45 p. m. De la carrera 89 a la carrera 91 entre la calle 1 a la calle 5 – Barrio Osorio III.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 31 a la carrera 33 entre la calle 9 a la calle 11 – Barrio Pensilvania.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Desde las 8:30 a. m. hasta las 1:00 p. m. De la carrera 28 a la carrera 33 entre la calle 40 sur a la calle 42 sur – Barrio Inglés.

Localidad de San Cristóbal

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 11 sur a la calle 15 sur entre la carrera 21 este a la carrera 23 este – Barrio Aguas Claras.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 11 sur a la calle 13 sur entre la carrera 22 este a la carrera 24 este – Barrio Hoya San Cristóbal.

Desde las 11:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la carrera 10 este a la carrera 12 este entre la calle 54 sur a la calle 60 sur – Barrio Los Libertadores.

Desde las 7:45 a. m. hasta las 11:00 a. m. De la calle 60 sur a la calle 62 sur entre la carrera 11 a la carrera 13 – Barrio Nueva Delhi.

Localidad de Suba

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la calle 151 a la calle 155 entre la carrera 86 a la carrera 89 – Barrio Suba Cerros.

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la carrera 89 a la carrera 91 entre la calle 151 a la calle 153 – Barrio Suba Urbano.

Localidad de Teusaquillo

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. De la carrera 13 a la carrera 16 entre la calle 50 a la calle 52 – Barrio Quesada.

Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 13 a la carrera 15 entre la calle 149 a la calle 151 – Barrio Teusaquillo.

Localidad de Tunjuelito

Desde las 1:00 p. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 44 sur a la calle 46 sur entre la carrera 53 a la carrera 55 – Barrio Venecia Occidental.

Localidad de Usaquén

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 1 a la carrera 3 entre la calle 166 a la calle 168 – Barrio La Cita.

Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 112 a la calle 114 entre la carrera 8 a la carrera 10 – Barrio Molinos Norte.

Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 100 a la calle 102 entre la carrera 13 a la carrera 15 – Barrio Rincón del Chicó.

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 112 a la calle 114 entre la carrera 4 a la carrera 6 – Barrio Usaquén.

Municipio de Chía, en Cundinamarca

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Sector Delicias, de la calle 34 a la calle 36 entre la carrera 1 a la carrera 3.

