Club El Nogal aseguró que acatará recomendaciones de MinTrabajo
Club El Nogal aseguró que en el plan de retiro voluntario se pagaron todas las obligaciones a los trabajadores.
El Nogal aseguró que acata y respeta las recomendaciones del Ministerio de Trabajo frente a la mesa de diálogo anunciada para subsanar los hallazgos revelados por el Gobierno en el plan de retiro de los trabajadores del Club.
Frente al proceso de reorganización interna, El Club El Nogal manifestó que se llevó a cabo cumpliendo la normatividad laboral.
“El plan de retiro voluntario no solo incluyó el pago de todas las obligaciones legales, sino también un bono a cada colaborador, como muestra de gratitud por su dedicación y servicio”, aseguró El Club a través de un comunicado.
La Gerencia Administrativa reiteró que en coordinación con el Ministerio de Trabajo, atenderán los requerimientos y observaciones que se presenten en el desarrollo de las mesas, dando cumplimiento a la normativa vigente.
