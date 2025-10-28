Acuerdan ruta de trabajo para subsanar incumplimientos laborales en El Nogal

El Ministerio de Trabajo y el Club El Nogal definieron una hoja de ruta para verificar el cumplimiento de las condiciones laborales de los trabajadores del establecimiento.

Esto, con el fin de subsanar los hallazgos por incumplimientos laborales de 70 trabajadores, quienes habían denunciado ante el Gobierno posibles despidos masivos.

Dentro de las prioridades definidas por las partes tras el inicio de las mesas de diálogo, se acordó dar celeridad a la verificación de aspectos que eviten la violación de los derechos laborales de los más vulnerables.

Como primera medida, el Ministerio de Trabajo y los directivos del Club El Nogal revisarán cada uno de los 70 contratos para analizar las protecciones especiales como madres cabeza de familia y personas con problemas de salud, prepensionados o en retén social para su reintegración.

El Ministerio de Trabajo anunció que le pondrá especial atención al pago de la seguridad social, puesto que su incumplimiento es causal de sanción. Por su parte, el Club se comprometió a ponerse al día de inmediato con los aportes y/o demoras en el pago a la seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) de siete trabajadores afectados.

Finalmente, el Gobierno se comprometió a brindar acompañamiento técnico para ajustar el reglamento interno del Club, con la normatividad vigente, dentro de la que se incluyen las obligaciones sobre la jornada laboral de 42 horas, el pago de recargos dominicales y festivos.

Escuche W Radio en vivo: