Daniel Briceño denunció ante la Procuraduría a Laura Sarabia por su cargo de embajadora

El concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, denunció en las últimas horas ante la Procuraduría a la embajadora ante el Reino Unido, Laura Sarabia.

El cabildante pidió que la embajadora Sarabia sea investigada por el ente de control, alegando que la ley no permite que una persona tenga dos cargos en el estado al mismo tiempo.

Esto, debido a que, de acuerdo con la denuncia, Laura Sarabia se posesionó como Embajadora en el Reino Unido mientras aún se encontraba vigente como miembro de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Garantías.

“La omisión de renunciar o retirarse formalmente de la junta directiva antes de la toma de posesión del cargo diplomático podría implicar una falta disciplinaria por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses, y vulnerar los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad en la función pública” argumentó Briceño.

Según la queja disciplinaria, con tal determinación la embajadora Laura Sarabia habría vulnerado la constitución política en su artículo 128, y al mismo tiempo, las prohibiciones dispuestas en el decreto ley que regula el servicio diplomático.