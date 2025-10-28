MinTransporte entregó detalles sobre el proceso de deconstrucción del viejo puente Pumarejo

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, entregó detalles sobre el proceso de deconstrucción del viejo puente Pumarejo, anticipando que el mismo se realizaría por fases.

De acuerdo con la funcionaria, el procedimiento iniciaría en 2026, con una inversión cercana a los $146 mil millones de pesos.

La deconstrucción de la infraestructura se extenderá por 5 años, debido a la magnitud de la inversión.

Según Rojas, se llevará a cabo una visita en el puente para inspeccionar su estado y revisar la manera en la que se procederá.

Entre las propuestas que se contemplan, se encuentra que parte de los extremos de la estructura se conviertan en miradores, y se realice una adecuación que permita el paso de las embarcaciones de gran calado.

En lo que tiene que ver con el aeropuerto Ernesto Cortissoz, que también es objeto de revisión por parte del Ministerio, Rojas detalló que se han recibido reportes de deterioro y descuido, derivados del manejo de la concesión que estuvo a cargo de la terminal aérea.

Por la situación, en coordinación con la Aeronáutica Civil, adelantan un inventario para determinar las acciones urgentes y desarrollar las obras paulatinamente.

En ese sentido, la funcionaria explicó que las intervenciones serán graduales y descartó cualquier posibilidad de una alianza público privada para operar el aeropuerto.

“El pésimo estado en que quedó el aeropuerto fue consecuencia de una alianza o inversión privada, que no se tomó en serio su compromiso. No solo no modernizó el aeropuerto, sino que, ni siquiera alcanzó a instalar unas escaleras eléctricas”, advirtió.

