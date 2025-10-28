No hay irregularidades: Bomberos de Bogotá sobre compra de máquinas extintoras

Paula Ximena Henao, directora de Bomberos de Bogotá, se pronunció luego de que la Personería de Bogotá anunciara la apertura de una investigación disciplinaria en contra suya y de algunos directivos y exdirectivos de la entidad por presuntas irregularidades en la compra de carros.

En respuesta, Henao rechazó los señalamientos: “No es cierto que hayan existido irregularidades en la ejecución del contrato 588-2022 destinado a la compra de las siete máquinas extintoras para el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá”.

“Reconozco que las máquinas no se entregaron en la fecha acordada, pero no por irregularidades sino porque uno de los contratistas fue inhabilitado en un proceso distinto lo que llevó a que el contrato tuviera que ser suspendido cinco veces y prorrogado”, dijo Henao.

La directora de Bomberos también aseguró que, desde la entidad, destrabaron el contrato y consiguieron un nuevo contratista que cumpliera con las obligaciones.

“Quiero dar, además, un parte de tranquilidad a la ciudadanía. No hay un solo peso de sobrecostos en este contrato”, agregó.

Sumado a esto, Henao confirmó que los siete chasices ya llegaron a Bogotá y actualmente están siendo ensamblados: “Prontamente haremos entrega a la ciudad de sus siete nuevas máquinas extintoras. Entiendo perfectamente y comparto la molestia por el retraso en la ejecución del contrato”.

“Actualmente, por esta razón, está en curso un proceso sancionatorio para determinar si hubo o no incumplimiento y de esta manera proceder, si es necesario, a imponer las multas a las que legalmente haya lugar”, añadió.

Por último, la directora de la entidad aseguró que siempre estará dispuesta a responder ante los organismos de control.

“Bienvenido siempre al control político desde el rigor y la transparencia. Acá no hubo irregularidades, la plata de los bogotanos nunca estuvo embolatada Y muy pronto la ciudad estrenará sus siete nuevas máquinas extintoras”, concluyó.

Escuche W Radio en vivo: