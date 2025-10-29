Actualidad

“Colombia va a competir por la Copa Mundial”: Petro sobre la Selección

El presidente Petro participó en un panel en el que estuvo el presidente de la FIFA.

Gustavo Petro. Foto: Suministrada.

El presidente Petro participó en el panel “Iniciativa de Inversión Futura” (FII9) realizado en Riad, Arabia Saudita, junto a líderes internacionales como Paul Kagame (Ruanda), Mohamed Irfaan Ali (Guyana), Edi Rama(Albania), Muhammad Shahbaz Shariff (Pakistán), el inversionista Ray Dalio, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino y David Rubenstein, copresidente de Carlyle. El encuentro fue moderado por Richard Attias, CEO del Instituto FII.

En medio del debate sobre el futuro de la inversión global, el mandatario colombiano usó una metáfora futbolística para destacar la diversidad y el potencial del país, señalando que el deporte refleja la riqueza cultural de las naciones.

“Yo creo que el fútbol, al ser equipos colectivos con individualidades, expresa la cultura de un pueblo. Colombia intenta llegar a los primeros lugares y ha logrado, porque también se expresa la diversidad étnica en nuestros equipos”, afirmó.

Selección Colombia / Getty Images / Eurasia Sport Images

Petro resaltó que la mezcla cultural y étnica de Colombia —“incluso con raíces árabes en nuestras sangres”— ha contribuido a formar “equipos maravillosos en la historia del fútbol mundial”. El presidente concluyó diciendo que “Colombia va a competir por la Copa Mundial”.

Esto fue lo que dijo el mandatario:

