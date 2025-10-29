Internacional

Un civil muerto y seis heridos en región rusa de Bélgorod tras ataque de drones ucranianos

“Durante los nuevos ataques terroristas del Ejército ucraniano murió un civil, seis resultaron heridos”, señaló en su canal de Telegram un gobernador ruso.

Ataque ucraniano en Rusia. Fotos: Getty Images.

Ataque ucraniano en Rusia. Fotos: Getty Images.

Al menos un civil ruso murió hoy y otros seis resultaron heridos tras los ataques de drones ucranianos en la región fronteriza de Bélgorod, informó el gobernador local, Viacheslav Gladkov.

Durante los nuevos ataques terroristas del Ejército ucraniano murió un civil, seis resultaron heridos”, señaló en su canal de Telegram.

Según Gladkov, el incidente ocurrió en la ciudad de Shebékino, donde falleció un hombre tras ataques de drones FPV ucranianos contra una empresa local.

“En nombre de los habitantes de nuestra región y en el mío propio, expreso las más sinceras condolencias a sus familiares y allegados”, escribió.

Añadió que otros tres fueron heridos por las esquirlas, uno en estado de extrema gravedad ha sido trasladado a un hospital de la capital regional, Bélgorod, mientras los dos restantes, uno de ellos también grave, están siendo atendidos en el hospital local.

La explosión de los drones dañaron dos edificios de la empresa, indicó.

Además, los drones ucranianos atacaron las localidades de Novaya Tavolzhanka del distrito Shebékino y Zamostie, del distrito de Graivoron.

En la primera localidad fueron heridas dos personas, una mujer y un hombre, mientras que en la segunda resultó herida una mujer, indicó.

Prácticamente dese el comienzo de la guerra en Ucrania, el Ejército ucraniano ataca periódicamente las regiones fronterizas de Briansk, Bélgorod y Kursk.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad