Choque entre Gobernadora del Valle y presidente Petro por suspensión de Julián López. Foto: Gobernación del Valle del Cauca/ Presidencia.

Luego de que el presidente Gustavo Petro señalara directamente a la gobernadora Dilian Francisca Toro, como responsable de la suspensión temporal del líder de la Cámara de Representantes, Julián López, asegurando que esta decisión “rompe la Convención Americana de Derechos Humanos”, la mandataria respondió recordándole que ya no ejerce como presidenta del partido U, sino como gobernadora del Valle.

“Presidente, por favor, cordura, le recuerdo una cosa que usted parece olvidar: yo soy la gobernadora del Valle, estoy trabajando día a día en lo que la Constitución y la ley me ordenan, no me endilgue culpas ni responsabilidades que no tengo”, escribió en su cuenta de X.

La mandataria lo invitó a enfocarse en los proyectos y necesidades de la región, como la seguridad, el Tren de Cercanías, que aún no cuenta con la firma de la cofinanciación.

“Tal vez, presidente, tenga usted muchas presiones, se las entiendo, pero lo invito a que reflexione, está usted desesperado por la mecánica política, mejor escuche las solicitudes que le hemos hecho por la seguridad y las grandes obras de la región como el Tren de Cercanías, la profundización del canal de acceso y el agua de Buenaventura y trabajemos en beneficio de todos los ciudadanos”, agregó.

Finalmente, la gobernadora le pidió al presidente Petro mantener la serenidad, recordándole que, además de acusarla sin fundamentos, ha mostrado episodios de maltrato hacia las minorías de su gabinete y ha arremetido contra la prensa.

