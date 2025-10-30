“Los métodos no incluyen uso letal de la fuerza”: MinDefensa sobre incautación en el Pacífico
El ministro aseguró que los ataques con misiles los están realizando buques de la US Navy.
La W Radio consultó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sobre el trino del presidente, Gustavo Petro, en el que decía que “debe suspenderse todo apoyo de personal militar colombiano a operaciones que usen misiles y fuerza desproporcionada”.
Al respecto, el jefe de la cartera de defensa aseguró que “los acuerdos internacionales con EE.UU. son para coordinar operaciones contra el narcotráfico, con US Coast Guard, la cual depende del Departamento de Estado. Los métodos no incluyen uso letal de la fuerza, excepto en el caso extremo de legítima defensa”.
El ministro agregó que los ataques con misiles los están realizando buques de la US Navy, que dependen del Departamento de Guerra. “Con ellos no compartimos información de inteligencia”, dijo.
La Armada incautó cerca de tres toneladas de Clorhidrato de Cocaína a bordo de una embarcación, tripulada por tres sujetos de nacionalidad colombiana y ecuatoriana, y que tendría como destino final, Centroamérica.
El procedimiento inició cuando una aeronave de Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de los Estados Unidos - detectó mediante sus radares, una embarcación que se movilizaba de forma sospechosa. De inmediato, un buque de la Fuerza Naval del Pacífico desplegado en la zona y una Unidad de Reacción Rápida –URR- de la Estación de Guardacostas de Buenaventura se desplazaron hasta el lugar para realizar la interdicción.
Al interior de la embarcación, fueron encontrados 93 bultos de diferentes formas y tamaños, cuyo contenido, por sus características y olor, se asemejaba a sustancias ilícitas. Así mismo transportaban 700 galones de combustible, equipos de comunicación y navegación.