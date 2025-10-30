Wall Street abrió en rojo tras resultados de tecnológicas y reunión Xi-Trump

Wall Street abrió este jueves 30 de octubre en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajaba un 0,15 % tras la resaca de resultados de las empresas tecnológicas, que caían en el parqué ante las preocupaciones de los inversores por el gasto continuo en inteligencia artificial (IA).

Diez minutos después del toque de campana, el selectivo S&P 500 perdía un 0,75 % y el tecnológico Nasdaq, un 1,31 %.

Mientras que las acciones de Alphabet, la empresa matriz de Google, subían cerca de un 3,27 % gracias a sus sólidos resultados, y las de Meta y Microsoft caían alrededor de un 11,21 % y un 1,92 %, respectivamente, afectando al resto del mercado.

Meta, propietaria de las redes sociales WhatsApp, Instagram y Facebook, registró una facturación acumulada de 141.073 millones de dólares, un 21 % más, pero anotó un cargo de 15.930 millones de dólares ante las posibles consecuencias del polémico plan fiscal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las pérdidas parecían atenuarse ante la noticia de que Trump accedió a reducir los aranceles al fentanilo en China al 10 % tras su reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, mientras que Pekín aplazó un año la última restricción que impuso a las exportaciones de tierras raras.

