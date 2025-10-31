Actualidad

Bogotá abre sus puertas al diálogo sobre los desafíos de la salud del siglo XXI

El encuentro busca abrir un espacio de análisis sobre los retos y oportunidades del país para avanzar hacia un modelo de atención más eficiente, equitativo y sostenible.

Expertos compartirán experiencias sobre digitalización, inteligencia artificial y salud preventiva. | Foto: gettyimages / Tom Werner

El próximo 6 de noviembre, Bogotá será sede del foro Innovación en Salud 2025, organizado por Prisa Media, un encuentro que reunirá a líderes del sector público, privado y académico para analizar los retos y oportunidades del sistema sanitario colombiano.

El evento se desarrolla en un momento decisivo para el país. Según el Ministerio de Salud, Colombia tiene una cobertura superior al 99 %, pero persisten desafíos en calidad, equidad y sostenibilidad.En este contexto, la transformación digital y la inteligencia artificial (IA) surgen como herramientas clave para optimizar la atención médica y fortalecer el talento humano.

Retos, datos e innovación en el centro de la agenda

La jornada abordará temas esenciales como:

  • La IA en la atención médica y la gestión hospitalaria.
  • El acceso a la información para la detección temprana de enfermedades.
  • La salud preventiva como eje de la medicina del siglo XXI.
  • El impulso al emprendimiento y la inversión tecnológica en el sector salud.

Expertos, empresarios y representantes institucionales compartirán experiencias sobre digitalización, telemedicina y automatización, pilares que están redefiniendo la atención al paciente.

El estudio EY Colombia 2024 destaca que la transformación digital del sistema de salud es una prioridad urgente y requiere integrar innovación tecnológica con estrategias de gestión sostenibles, que garanticen eficiencia, calidad y bienestar para los usuarios.

Una conversación que conecta a Colombia con la agenda global

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha insistido en que la educación digital, la gestión eficiente de los datos y la colaboración público-privada son esenciales para construir sistemas sanitarios más equitativos y centrados en las personas.

En línea con esa visión, el foro Innovación en Salud 2025 busca consolidarse como un espacio de articulación entre gobierno, academia, empresas y ciudadanía, enfocado en definir una hoja de ruta hacia un sistema de salud moderno, inclusivo y tecnológicamente avanzado.

Innovar para cuidar: una nueva era en la salud colombiana

El encuentro marcará un paso decisivo hacia una salud digital más humana y accesible, donde la tecnología, la investigación y la colaboración intersectorial trabajen juntas para anticipar riesgos, mejorar diagnósticos y fortalecer la prevención.

Bogotá se prepara así para ser el punto de encuentro de las ideas que transformarán el futuro de la salud en Colombia y América Latina.

