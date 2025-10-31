El Retiro Centro Comercial celebra 20 años con diversas experiencias: diseño, moda, cultura y más

Colombia

El Retiro Centro Comercial, que se ha posicionado como un ícono de la moda y el diseño en el país, está cumpliendo veinte años, en los que se ha caracterizado por su constante innovación, apoyo al talento nacional, y por ofrecer mucho más que un centro comercial, ya que es la casa del diseño colombiano, un epicentro de experiencias y un punto de encuentro en Bogotá.

En ese sentido, El Retiro celebró su vigésimo aniversario con una auténtica declaración de estilo y con múltiples experiencias para sus visitantes. A continuación, le contamos sobre algunas de estas actividades y eventos.

Experiencias con las que celebró sus 20 años El Retiro Centro Comercial

Durante un mes, El retiro realizó una serie de talleres que encapsularon el espíritu de la sofisticación y lifestyle: desde la precisión de la coctelería y la dulzura de la pastelería, hasta la expresión del arte en la pintura, pasando por el cuidado personal con la perfumería y el cuidado de la piel.

Además, el punto culminante de la celebración fue un Special Day, una jornada de cierre que inició con un ‘brunch’, donde se reunió a la ‘socialité’ de la ciudad e ‘influencers’ de la industria de la moda, marcando la pauta para un día cargado de conocimiento y momentos únicos. En el transcurso de la tarde, los clientes del centro comercial pudieron sumergirse en charlas sobre café, ese elixir nacional, seguidas de reveladores conversatorios con diseñadores de renombre, cuyas voces resuenan en Colombia. Posteriormente, la experiencia se elevó con un viaje gastronómico de la mano del chef Maurizio di Munno del Hotel J.W. Marriott, un taller que llevó a los asistentes a un viaje por la gastronomía del pacífico colombiano.

No obstante, el broche de oro de esta celebración se puso con un cóctel de cierre, en una velada que congregó a más de 200 invitados. En ese sentido, los propietarios de locales, gerentes de marca, influencers clave, clientes VIP y la socialité más destacada, brindaron por el pasado exitoso y el futuro prometedor de El Retiro, por lo que fue una noche para reconocer la labor de todos aquellos que han contribuido a convertir este lugar en el referente de exclusividad, innovación y buen gusto que es hoy.

A su vez, cada evento fue un guiño a la cultura del bienestar que promueve el centro comercial, acompañado por el compás de la música en vivo; pues la promesa de este lugar sigue siendo la misma: continuar siendo el epicentro de la moda, el diseño colombiano, las tendencias y las gratas experiencias en Bogotá.

De esta manera, El Retiro Centro Comercial ha reafirmado que no solo es diseño, sino que ha creado un ecosistema donde la moda se encuentra con el arte, la cultura y la alta gastronomía, por lo que su aniversario número 20 demuestra que un espacio comercial puede ser también un mot