Fue detenido ‘El Comandante’, presunto responsable del asesinato de B-King y DJ Regio Clown

Bayron Sánchez Salazar (i), conocido como B King, y su coequipero Jorge Luis Herrera, DJ Regio Clown. Foto: EFE / Bkingoficial / Regioclownn

La Fiscalía del Estado de México confirmó la captura de Cristopher ‘N’, alias ‘El Comandante’, señalado como uno de los principales implicados en el homicidio de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemus (DJ Regio Clown).

Los cuerpos de ambos artistas fueron hallados el pasado 17 de septiembre en Cocotitlán, en el Estado de México, tras haber sido reportados como desaparecidos días antes en Ciudad de México.

Según la información oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ‘El Comandante’ habría tenido un papel clave en el crimen al coordinar el traslado y engaño de las víctimas, quienes fueron asesinadas en la capital mexicana y posteriormente abandonadas en territorio mexiquense.

La investigación apunta a que los hechos están relacionados con la distribución de drogas sintéticas, entre ellas ‘Tusi’ y ‘Coco Chanel’.

Hasta el momento, las autoridades han detenido a 16 personas presuntamente vinculadas con este caso, entre ellas diez de nacionalidad colombiana, venezolana, cubana y española.

De acuerdo con la Fiscalía, varios de los arrestados formarían parte de una organización delictiva que operaba bajo la fachada de una empresa llamada Emprende Coin, dedicada a otorgar préstamos tipo “gota a gota” y a controlar a las víctimas mediante el acceso a sus teléfonos celulares.

La investigación también reveló que los músicos habrían participado en eventos denominados ‘Sin Censura’, en los que se mezclaban espectáculos y la venta de estupefacientes.

Según las pesquisas, las diferencias por el control de esta actividad habrían motivado el asesinato de los dos artistas.

La Fiscalía del Estado de México aseguró que continúa trabajando junto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina para lograr el total esclarecimiento del caso.

