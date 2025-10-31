Nestlé lidera proyectos para impulsar el empleo y emprendimiento juvenil: lista de iniciativas

Colombia

En un contexto en el que el desempleo juvenil en países como Colombia, México, Chile y Perú casi triplica el de la población adulta, Nestlé lidera el X Encuentro de Jóvenes por la Alianza del Pacífico, un evento que esta compañía organiza desde 2016 y que, buscando enfrentar el creciente desafío del desempleo juvenil, convoca a representantes del gobierno, empresarios, la academia y a los jóvenes para contribuir a impulsar el talento, la empleabilidad y el emprendimiento de la población juvenil.

A su vez, este evento, que se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá este 29 y 30 de octubre, promueve el intercambio de experiencias y mejores prácticas, buscando aumentar la inserción laboral, la productividad, la competitividad de los jóvenes y contribuyendo al desarrollo sostenible de la región, con un futuro que tenga más oportunidades para todos.

En ese sentido, a través de la Iniciativa por los Jóvenes, en Nestlé asumieron el compromiso de apoyar a los jóvenes con oportunidades económicas y herramientas para iniciar sus carreras por medio del empleo, el agroemprendimiento y el emprendimiento. Por ese motivo, aquí le contamos las iniciativas que se están desarrollando en Colombia para este 2025.

Actividades en el marco del X Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico

Este encuentro de jóvenes se ha convertido en un ecosistema de acciones que se complementan y buscan apoyar la generación de oportunidades para esta población. En 2025, este evento se dividió en tres etapas. A continuación, le contamos sobre cada una de las iniciativas:

Desafío de Creadores:

Esta iniciativa busca fortalecer proyectos de emprendimientos de jóvenes a través de capacitación y financiamiento. Durante la fase de registro, se recibieron más de 1.300 postulaciones, de los cuales 50 semifinalistas recibieron capacitaciones, junto a la Universidad EAN. Además, 7 finalistas colombianos hicieron su ‘pitch’ final frente a un jurado compuesto por Paola Aldaz, Vicepresidenta de Marketing de Keralty, y Brigitte Baptiste, Rectora de la Universidad EAN, entre otros. Por último, los tres ganadores se darán a conocer durante este X Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico (EJAP).

En esta segunda edición, y con Colombia como país anfitrión, los 3 ganadores tendrán a un capital semilla de 80 millones de pesos. Acá le dejamos la lista de los ganadores:

- Nebulon Engineering – Jonny Umaña.

- Moar – Daniela Salazar.

- Megazul – Carolina Mesa.

Feria Laboral Virtual:

Entre el 5 y 7 de septiembre, se realizó la Feria Laboral Virtual más grande de la región para beneficiar a jóvenes de los cuatro países de la Alianza del Pacífico. En esta edición, se ofrecieron más de 17.000 vacantes laborales, gracias a la participación de 110 empresas aliadas. A su vez, se conectaron 164.000 jóvenes, quienes también pudieron acceder a formación con LinkedIn.

X Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico:

En este evento, se reunieron más de 1.500 personas de México, Perú, Chile y Colombia, junto a representantes de países invitados, entre los que se encuentran Ecuador, Venezuela y Costa Rica. Los participantes incluyeron autoridades, organizaciones internacionales y empresas, que abordaron las principales preocupaciones y problemáticas que afectan a este segmento de la población.

Este año, el aliado clave es la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que contaron con la participación de Ítalo Cardona, representante del Organismo para los Países Andinos.

Impacto de la Iniciativa por los Jóvenes de Nestlé

Desde 2016, Nestlé se propuso impactar a 10 millones de jóvenes hacia 2030 a nivel global, una meta que ya alcanzó: pues en los países de la Alianza del Pacífico, ha impactado a más de 2,8 millones de jóvenes a través de ferias laborales y contenido educativo, ofreciendo a su vez más de 43 mil oportunidades de desarrollo profesional, como pasantías, traineeships y empleos, con el objetivo de contribuir a mejorar su desarrollo personal y social.

Asimismo, con estas iniciativas han logrado fortalecer alianzas de alto valor con organismos internacionales y gubernamentales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la UNESCO y la representación del gobierno suizo en los distintos mercados.

En Colombia, los logros de la iniciativa se han enfocado en tres pilares:

- Impulso del relevo generacional en el Agro: han trabajado con jóvenes caficultores y agroemprendedores de las zonas más vulnerables del país, para impulsar sus proyectos a través de capacitación y capital semilla.

han trabajado con jóvenes caficultores y agroemprendedores de las zonas más vulnerables del país, para impulsar sus proyectos a través de capacitación y capital semilla. - Lideraron la Educación Dual en Colombia: Nestlé es pionera en el impulso de la educación dual, ya que han facilitado la creación de 4 programas tecnológicos en Gestión Talento Humano, Gestión Comercial, Gestión de la Producción Industrial, Desarrollo de Software y Gestión de Datos, con el apoyo de la Embajada de Suiza en Colombia y el trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, 3 universidades y más de 20 empresas aliadas.

Nestlé es pionera en el impulso de la educación dual, ya que han facilitado la creación de 4 programas tecnológicos en Gestión Talento Humano, Gestión Comercial, Gestión de la Producción Industrial, Desarrollo de Software y Gestión de Datos, con el apoyo de la Embajada de Suiza en Colombia y el trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, 3 universidades y más de 20 empresas aliadas. - Consolidaron al emprendimiento como motor de cambio: hoy, muchos jóvenes buscan crear sus propios proyectos, por lo que, ante los retos del mercado laboral, en Nestlé han trabajado por ser aliados en estos procesos a través de la plataforma YEP y el programa Desafío de Creadores en alianza con la Universidad EAN, que impulsa emprendimientos de jóvenes colombianos con capacitación, así como el aporte de más de 60 mil dólares de capital semilla.

De esta manera, esta iniciativa continúa en el 2025 para establecer una agenda de trabajo conjunta, enfocada en habilitar oportunidades de formación y generación de ingresos para las nuevas generaciones.