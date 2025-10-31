“Ningún sector quiere acompañar la continuidad de Petro”: Miguel Ángel Pinto

Este, miércoles 29 de octubre, se conoció que el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, se reunirá con el Álvaro Uribe.“Hay que empezar a trazar los rumbos de lo que debe ser un movimiento para cambiar a Colombia”, dijo Gaviria.

Ante esto, sectores del Partido Liberal se pronunciaron a favor; sin embargo, otras partes rechazaron el encuentro.

Es por esto por lo que el senador del Partido Liberal, Miguel Ángel Pinto, habló en los micrófonos de W Sin Carreta y dio su opinión.

De acuerdo con Pinto, las bases liberales no son las que están molestas y, quienes rechazan la reunión entre los expresidentes, son algunos senadores que ha tenido acercamientos con el Gobierno Petro.

“Ningún sector quiere acompañar la continuidad de Petro. Este Gobierno nefasto no puede tener continuidad, eso implica tener acercamiento con las otras partes”, mencionó

¿Cómo unir a todos los precandidatos?

Finalmente, el senador aseguró que no será fácil unir a todos los precandidatos, pero que es algo necesario, puesto que, “divididos ninguno podrá vencer a Petro”

“Tenemos que llegar en un solo candidato a la primera vuelta, que nos permita ganar la Presidencia”, concluyó.

Escuche la entrevista completa:

