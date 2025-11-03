Una persona sigue atrapada en la torre medieval derrumbada en Roma

Derrumbe parte de una torre medieval en el centro de Roma. Foto: Suministradas a W Radio

Una persona permanece atrapada en la torre que ha sufrido este lunes 3 de noviembre, un derrumbe en el centro de Roma y los equipos de emergencia se afanan en rescatarla, según ha declarado el delegado del Gobierno en la capital, Lamberto Giannini.

“En estos momentos nos estamos esforzando para tratar de salvarlo. Es nuestra prioridad, pero se trata de una operación compleja”, indicó ante los medios, avanzando que la persona “da señales de vida”.

Giannini prevé que las operaciones para rescatarlo serán “largas” porque el riesgo de caída de la torre es “altísima”.

“Lo intentaremos con todas nuestras fuerzas porque la prioridad absoluta es salvar esta vida humana”, dijo.

Lea aquí: Se derrumbó parte de una torre medieval en el centro de Roma durante su restauración

La conocida como Torre dei Conti, una construcción medieval pegada a la Vía de los Foros Imperiales, en pleno centro turístico romano, ha sufrido esta mañana dos derrumbes mientras estaba siendo restaurada.

El primer derrumbe ocurrió alrededor de las 11:20 horas (10:20 GMT) y dejó a cinco trabajadores atrapados, aunque fueron salvados 4 operarios; el segundo se produjo una hora y media después cuando los bomberos trabajaban en el rescate del quinto atrapado.

Los equipos de emergencia resultaron ilesos.

La Torre dei Conti, actualmente reducida a un tercio de su altura original, es un ejemplo de las casas-torre medievales de Roma, construidas como residencias y fortalezas de familias nobles y autoridades eclesiásticas.

Erigida sobre los restos del Templo de la Paz, fue ampliada en 1203 por el papa Inocencio III para su familia, los Condes de Segni, y revestida con losas de travertino procedentes de los Foros Imperiales.

Originalmente alcanzaba entre 50 y 60 metros de altura, pero fue reducida por los terremotos que afectaron a la ciudad entre los siglos XIV y XVII.

Desde 2006, la torre no había sido utilizada ni mantenida, lo que llevó a su degradación interior y exterior, motivo por el cual el Ayuntamiento de Roma y la Superintendencia impulsaron un proyecto de recuperación estructural y restauración.

En concreto, según la página web del Consistorio, los trabajos estaban enfocados a “la seguridad y la salvaguardia de la torre y de su parte subterránea”.

Escuche W Radio en vivo: