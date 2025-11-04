Julián López volvió a presidir la plenaria de Cámara pese a sanción del Partido de la U
Según dijo, tras un análisis con su equipo jurídico, la sanción no le impide presidir la plenaria.
El presidente de la Cámara, Julián López, del Partido de la U, reapareció este martes 4 de noviembre en el atril de la plenaria, a pesar de la sanción de tres meses que le impuso su colectividad, quitándole voz y voto.
- Lea también: Presidente de Cámara, Julián López, se amarró a su curul en protesta por sanción de La U
López aseguró que la sanción no le impide ejercer sus funciones como presidente de la Cámara, ya que solo una autoridad judicial podría sacarlo del cargo.
“Ninguna sanción partidaria puede afectar la autonomía del Congreso ni la legitimidad de esta presidencia”, dijo desde el Salón Elíptico.
Y explicó que en las sesiones anteriores no presidió por un acto de protesta: “Por respeto a esta Cámara y por coherencia a mis principios, la semana pasada no presidí las sesiones. Fue un acto de protesta frente a un intento de silenciarme a través de una medida irregular e injusta”, agregó.
Igualmente, López insistió en que su designación como presidente proviene de la decisión de la plenaria: “Esta dignidad me fue conferida por la voluntad de esta plenaria, no por un aval; emana de la Constitución, no de una militancia”, aseguró.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
De otro lado, López ya había anunciado que llevará su caso ante la Fiscalía, e incluso, a instancias internacionales, pues aseguró que el partido “se saltó a la Procuraduría y me tumbó”.