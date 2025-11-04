México anunció plan por “la paz y la justicia” para Michoacán tras asesinato de alcalde

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este martes el ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’, una estrategia integral para atender la violencia en el estado del occidente del país, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

“Nuestro compromiso es llegar a la verdad y hacer justicia en el caso del cobarde homicidio de Carlos Manzo”, afirmó durante su conferencia diaria desde Palacio Nacional.

La mandataria informó que, desde el domingo, se reforzó la presencia de la Guardia Nacional en Michoacán, particularmente en Uruapan, y adelantó que el plan se construirá “desde abajo”, con la participación de comunidades, autoridades locales y sectores sociales.

“Michoacán es un estado con historia, con fuerza y con dignidad. Su cobarde homicidio (de Carlos Manzo) duele no solo a su familia y a su comunidad, sino a todo Michoacán y al país”, dijo Sheinbaum.

La presidenta detalló que el plan contempla tres ejes.

El primero, enfocado en la seguridad y justicia, con el cual se fortalecerá a las fuerzas federales y locales, aunado a la creación de una fiscalía especializada en delitos de alto impacto y mesas quincenales de seguridad con el gabinete federal.

En segundo lugar, se refiere al desarrollo económico con justicia, que incluirá seguridad social y salarios dignos para jornaleros, inversión en infraestructura rural y convenios con el sector productivo.

Finalmente, el enfocado en la educación y la cultura para la paz, con programas escolares, deportivos y artísticos.

“Vamos a recuperar la tranquilidad con justicia, a cuidar a nuestras comunidades y a demostrar que la paz se puede construir desde abajo, con dignidad y con esperanza”, aseguró la mandataria.

Sheinbaum indicó que su gabinete se reunirá esta semana con representantes comunitarios, autoridades tradicionales, iglesias y sectores productivos para afinar el contenido del plan, que será presentado “a finales de esta semana o a principios de la próxima”.

El asesinato de Manzo tras un evento público del Día de Muertos en Uruapan el pasado 1 de noviembre ha generado una fuerte indignación en Michoacán, donde se han registrado protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales.

Según las autoridades, uno de los presuntos agresores fue abatido tras el ataque y dos personas fueron detenidas por su presunta participación en el crimen.

La mañana del domingo, el gobierno mexicano aseguró que Manzo contaba con protección federal y municipal desde 2024, la cual fue reforzada a principios de este 2025.

Autoridades han identificado que en Uruapan, localidad de más de 300.000 habitantes, operan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.

Apenas el pasado 8 de octubre, Manzo llamó al titular de la SSPC y a Sheinbaum que no retiraran a la Guardia Nacional del municipio, pues los agentes llevaban pocos días en la zona.

