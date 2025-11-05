Presidente de la CCB dio parte positivo para el sector empresarial pese a crisis con EE.UU.

El presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Ovidio Claros, se pronunció frente a la situación que enfrentan hoy las empresas colombianas, dentro del contexto actual que se vive por cuenta de las diferencias en las relaciones diplomáticas y económicas con Estados Unidos.

Lea también: Ovidio Claros responde sobre supuesta participación en política de la Cámara de Comercio de Bogotá

Claros, aseguró que, si bien no tiene una opinión política sobre lo que está sucediendo con la administración del presidente Donald Trump y otros temas de Gobierno, la renovación del registro de las compañías en este 2025 ha crecido en comparación con años anteriores.

“El tema nuestro es un tema muy sencillo, nosotros hacemos una medición acorde con el registro y el registro nuestro se mantiene, se ha superado levemente frente al comparativo del año anterior y el recaudo también de manera generosa. Entonces, digamos que nosotros no entramos en esos entornos de dar opiniones de carácter político sino de carácter empresarial, de lo que tiene que ver con la economía aplicada a la empresa, al empresario, el fortalecimiento del empresario, la sostenibilidad del empresario y eso es lo que nos importa”, dijo.

Y añadió, “nosotros nos dedicamos al fortalecimiento del empresariado colombiano, de que cuando aparecen los emprendedores podamos ayudarlos para que pasen de ser emprendedores a empresarios y luego tratar de darles las herramientas adecuadas para que ellos se sostengan y luego vayan creciendo”.

Además, Claros aseveró que en el 2026 seguirán ampliando su capacidad y apoyo a los empresarios en Bogotá y todo el país.

“Hemos hecho tareas que llevan incluso a la internacionalización en algunos sectores de la economía como lo hemos hecho con el sector textil, en el calzado, la bisutería cuando rompemos espacios y llegamos al exterior con ellos en las pasarelas exhibiendo sus productos y en esa aceptación de mercado que hay en el exterior, pues yo creo que ahí es donde desde la Cámara de Comercio vamos a seguir ampliando ese trabajo en el 2026 para que nuestros empresarios sigan creciendo”, manifestó.

La Cámara de Comercio de Bogota tiene alrededor de 500.000 empresas registradas y según Ovidio Claros, la idea es mantener el número de compañías que continuarán adelante el próximo año.