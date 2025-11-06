Bogotá, la primera ciudad en América Latina en emitir un Bono Verde en el mercado internacional

Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán dio a conocer que la Alcaldía de Bogotá a través de la Secretaría de Hacienda, emitió su primer bono verde internacional, convirtiéndose en la primera ciudad de América Latina en lograr este objetivo.

Según la información, la operación alcanzó un monto de 600 millones de dólares equivalentes a $2,3 billones y registró una demanda de $3,1 billones, es decir, 1,34 veces el monto ofrecido.

“Es una gran noticia para la ciudad. Es una demostración de la solidez de los números y del manejo que se le da en Bogotá a las finanzas del Distrito. También, es una muestra de confianza en nuestra ciudad, una que es líder y que cada vez logra innovar más en la apuesta por la sostenibilidad”, dijo el alcalde Carlos Fernando Galán.

Del total de la emisión, el 93,4 % fue adjudicado a inversionistas internacionales y el restante 6,6 % a inversionistas locales.

Los participantes de la emisión fueron BNP Paribas y Goldman Sachs, dos de los bancos de inversión más grandes y reconocidos del mundo, participaron como estructuradores y líderes colocadores. Así mismo, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y la Corporación Financiera Internacional, institución del Grupo Banco Mundial participaron como inversionistas ancla, garantizando calidad transparencia en la estructuración de la emisión del Distrito Capital.

Según lo estipulado, los recueros serán invertidos con en cuatro proyectos estratégicos para la ciudad:

La segunda línea del Metro de Bogotá

El cable aéreo San Cristóbal

El cable aéreo Potosí

La nueva troncal Calle 13

